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        Düğünde karşılaşan husumetli akrabalar tekme tokat kavga etti

        ADANA'da,düğünde karşılaşan husumetli akrabaların salonda başlayıp, sokakta devam eden kavgası, polis merkezinde son buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:05
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        Düğünde karşılaşan husumetli akrabalar tekme tokat kavga etti
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        ADANA'da,düğünde karşılaşan husumetli akrabaların salonda başlayıp, sokakta devam eden kavgası, polis merkezinde son buldu.

        Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Aralarında husumet olan akrabalar, düğünde karşı karşıya geldi. Karşılıklı atışmayla başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Salondan çıkan kalabalık grup, sokakta tekme tokat kavgaya devam etti. Kadın ve çocukların tedirgin olduğu kavgayı ayırmak isteyenler de zor anlar yaşadı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Taraflardan 6 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavga anları, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

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