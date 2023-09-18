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        Aracında esrar ele geçirildi, 'Otostopçu hediye etti' dedi

        ADANA'da,narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada, dedektör köpek 'Barbara'nın tepki verdiği bagajdaki 2 demir profil içinde 1 kilo esrar ele geçirildi. İfadesinde, Diyarbakır'a giderken yolda aldığı otostopçunun, esrarı hediye ettiğini öne süren sürücü İsmet K. (27), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:50
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        Aracında esrar ele geçirildi, 'Otostopçu hediye etti' dedi
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        ADANA'da,narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada, dedektör köpek 'Barbara'nın tepki verdiği bagajdaki 2 demir profil içinde 1 kilo esrar ele geçirildi. İfadesinde, Diyarbakır'a giderken yolda aldığı otostopçunun, esrarı hediye ettiğini öne süren sürücü İsmet K. (27), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, otoyolda takibe aldığı hafif ticari aracı, uygulama noktasında durdurdu. Araçta arama yapan narkotik dedektör köpeği Barbara, bagajdaki ağız kısımlarına kaynak yapılmış haldeki 2 demir profile tepki verdi. Spiral makinesiyle kesilen demir profillerin içine gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü İsmet K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen İsmet K., ifadesinde, "Adana'dan Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktım. Yolda otostop çeken birini görünce, sağa çekip aracıma aldım. Gideceği yere bıraktıktan sonra bana teşekkür edip, karşılığında da esrar hediye etti. Yakalanmamak için demir profillerin içine koyup, kaynak yaptırdım" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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