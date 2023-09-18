Eşi sokakta çifte tabancayla öldürülen kadın: Göz göre göre cinayet işlendi ADANA'da6 ay önce öldürülen Hüseyin Taşkıran'ın (38) ağabeyi İbrahim Taşkıran da (42) eşi ve çocuğunun yanında çifte silahla açılan ateşle öldürüldü. Katil zanlısı ve ona yardım eden şüphelinin halen yakalanmamasına tepki gösteren İbrahim Taşkıran'ın eşi Gül Taşkıran (38), cinayetten önce evlerine ateş açıldığını, bahçelerine el bombası atıldığını ileri sürüp, "Eşimin katilleri hala firari. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Bu kadar şikayete rağmen cinayet göz göre göre işlendi. Güvenlik olmadığı için eşimi katlettiler" dedi.

ADANA'da6 ay önce öldürülen Hüseyin Taşkıran'ın (38) ağabeyi İbrahim Taşkıran da (42) eşi ve çocuğunun yanında çifte silahla açılan ateşle öldürüldü. Katil zanlısı ve ona yardım eden şüphelinin halen yakalanmamasına tepki gösteren İbrahim Taşkıran'ın eşi Gül Taşkıran (38), cinayetten önce evlerine ateş açıldığını, bahçelerine el bombası atıldığını ileri sürüp, "Eşimin katilleri hala firari. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Bu kadar şikayete rağmen cinayet göz göre göre işlendi. Güvenlik olmadığı için eşimi katlettiler" dedi.

Olay, 1 Eylül saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi´nde meydana geldi. Kaldırımda telefonla konuşan otomobil alım satımı yapan İbrahim Taşkıran´ın yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, eşi Gül ve kızı Hülya Taşkıran´ın (15) gözleri önünde iki elindeki çift tabanca ile kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yaptı ancak izlerine rastlayamadı. Öte yandan İbrahim Taşkıran´ın 6 Mart´ta evinin banyosunda öldürülen kardeşi Hüseyin Taşkıran´ın (38) cinayet şüphelisi Salih Ceylan da (24) 4 Eylül´de yakalanıp, tutuklandı. Taşkıran kardeşleri, mahallede nüfuz kurmaya çalışan bir suç örgütünün öldürdüğü ileri sürüldü. Ayrıca şüphelilerin, farklı tarihlerde Taşkıran ailesinin evlerini uzun namlulu silah ve tabancalarla kurşunladığı, bahçelerine de el bombası attıkları iddia edildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Yasin K. ile olaya karıştığı belirlenen 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Vali Köşger, bu şüphelilerden 4'ünün tutuklandığını, 7'sinin adli kontrol şartı, 4 kişinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

HUSUMETLİLERİNE YÖNELİK İMALI PAYLAŞIMLAR YAPTI

Taşkıran'ın sosyal medya hesabından sık sık husumetlilerine yönelik imalı paylaşımlar yaptığı, bazılarında da mahallede silahlı saldırılarda ölen yakınlarına yer verdiği görüldü. Silahlı fotoğraflarını da paylaşan Taşkıran'ın, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler' yazdığı görüldü.

`EŞİMİ SANİYELER İÇİNDE KATLETTİ´

Cinayet anında park halindeki otomobilde beklediğini anlatan Gül Taşkıran, "Sırtım dönüktü, silah seslerini duydum. Sokaktan çıkan maskeli 2 kişi, eşimi saniyeler içinde katletti. 6 ay önce de kayınbiraderim evinin banyosunda öldürülmüştü. Şüphelisi, eşimin ölümünden sonra daha yeni yakalandı. O günden bu yana sürekli tehdit alıyoruz. Evimizde güvenle oturamıyoruz. Defalarca polise başvurduk, ifade ve güvenlik kamerası görüntülerini verdik. Korkudan, günlerce tüm aile bir göz odada yaşadık. Eşim gençlerin daha fazla ölmemesini isteyerek, paylaşımlar yaptı. Bu kişiler, mahalledeki garibanların malına, mülküne çökmeye çalışıyor. Eşim buna karşı geldiği için öldürüldü" diye konuştu.

`EŞİM SİLAHSIZ GEZMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYORDU´

Tehditlerin devam ettiğini, mahallede güvenliğin sağlanmasını istediklerini belirten Taşkıran, "Eşimin katilleri hala firar. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Bundan sonra canlar yanmasın, çocuklar yetim kalmasın istiyorum. Bizi boynu bükük, çocuklarımı yetim bıraktılar. Evimizde rahat rahat oturmak istiyoruz. Eşim, artık silahsız gezmek istediğini ancak güvenli olmadığı için bunu yapamadığını söylüyordu. Bu kadar şikayete rağmen cinayet göz göre göre işlendi. Güvenlik olmadığı için eşimi katlettiler" dedi.