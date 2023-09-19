Adana'da ilkokul ve anaokulu yanındaki ağır hasarlı binada yıkım başladı ADANA´da,yanında Attila İlkokulu ve anaokulu bulunan ağır hasarlı Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkımına, çatısına vinçle bırakılan iş makinesiyle başlandı. Kopan beton parçaları nedeniyle tedirgin olan öğrencilerle velileri, yıkımın okullar açılmadan önce yapılması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

ADANA´da,yanında Attila İlkokulu ve anaokulu bulunan ağır hasarlı Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkımına, çatısına vinçle bırakılan iş makinesiyle başlandı. Kopan beton parçaları nedeniyle tedirgin olan öğrencilerle velileri, yıkımın okullar açılmadan önce yapılması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı, bin 575 bina ağır, 3 bin 415 bina orta hasar aldı, 418 kişi de hayatını kaybetti. 11 binanın afet anında yıkıldığı Çukurova ilçesi, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları nedeniyle adeta şantiyeye dönüştü. Toz ve gürültü sorununun yaşandığı mahallelerde Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarlarının bazı kısımları ile ara sokakların, yıkım sahasında kalması nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine araç yoğunlukları oluşmaya başladı. Bazı okulların çevresinde yıkım bekleyen ağır hasarlı binalar ise velilerin tepkilerine neden oldu.

BİNANIN BALKON KISMI ÇÖKTÜ

Huzurevleri Mahallesi'nde yanında Attila İlkokulu ve anaokulu ile park bulunan ağır hasarlı Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkımına, çatısına vinçle bırakılan iş makinesiyle başlandı. Binanın çevresindeki sokakta ve okulun bahçesinin bir kısmında güvenlik önlemi alınsa da yıkım sırasında kopan beton parçaları, toz bulutu ve gürültü tedirginliğe neden oldu. Çalışmalar sırasında binanın balkon bölümü çöktü. Bu sırada iş makinesini cep telefonuyla görüntülerken çöküş anına şahit olan kişiler, panik yaşadı.

'YIKIM TATİLDE TAMAMLANMALIYDI'

Velilerden Seda Gümet (33), yıkımın tatil döneminde tamamlanmış olması gerektiğini belirterek, "Şu an olmasını istemiyorduk çünkü 3 aylık tatilde bu binanın şu şekilde kalması ve okullar açıldıktan sonra yıkılmasından çok rahatsızız. Sonuçta bizim çocuklarımız burada eğitim görüyorlar. Endişe içerisindeyim sonuçta benim çocuğum birinci sınıfa başladı ve yaşları küçük. Ayrıca, gürültü nedeniyle çocuklarda dikkat dağınıklığı oluyor, dersi dinleyemiyorlar" dedi.

'GÜVENLİK ÖNLEMİ YETERSİZ'

Derya Kızıloluk (39) ise çekilen güvenlik şeritlerinin de yeterli olmadığına değinerek, "Her ne kadar şerit çekseler de çocuklarımızın yaşı küçük olduğundan çok fazla müdahale edemezler. Çocuk sonuçta" diye konuştu.