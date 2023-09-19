O polis, kalp krizinden hayatını kaybetti ADANA´dageçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Osman Akıncı (52), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akıncı´nın, 2015 yılında bir çocuğu gasbedip, "Gasbetmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor" sözleriyle bilinen Hüseyin Taşkıran´ı adli tıpa götüren polislerden biri olduğu ortaya çıktı.

ADANA´dageçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Osman Akıncı (52), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akıncı´nın, 2015 yılında bir çocuğu gasbedip, "Gasbetmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor" sözleriyle bilinen Hüseyin Taşkıran´ı adli tıpa götüren polislerden biri olduğu ortaya çıktı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği´nde görevli polis memuru Osman Akıncı, dün geçirdiği kalp krizi sonucu kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akıncı, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Akıncı´nın cenazesi, Adana Asri Mezarlık´ta düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin´in Mut ilçesine uğurlandı. Törene İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Akıncı´nın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Osman Akıncı´nın, 28 Ekim 2015´te bir polis memurunun oğlu Ömer K.´nin 5 lirasını bıçak zoruyla gasbeden ve basın mensuplarının sorularına dua kitabı sattığını öne sürerek, "Gasbetmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor" cevabı veren Hüseyin Taşkıran´ı, Adana Adli Tıp Birimi´ne götüren polislerden biri olduğu ortaya çıktı.