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        Adana Valisi Köşger'den Tüp Bebek Merkezi açılışında 'Türkçe' hassasiyeti

        ADANAŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6'ncı kuruluş yıl dönümü kutlama programı ve Tüp Bebek Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta merkezi gezerken duvar süslemelerindeki İngilizce yazıları gören Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkçe konusunda hassasiyet göstererek, "Küçük bir eleştiri yapmak istiyorum. Burada süslemelerde hello, boy, girl, hep İngilizce kelimeler kullanılmış" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 19:00 Güncelleme: 19.09.2023 - 19:05
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        Adana Valisi Köşger'den Tüp Bebek Merkezi açılışında 'Türkçe' hassasiyeti
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        ADANAŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6'ncı kuruluş yıl dönümü kutlama programı ve Tüp Bebek Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta merkezi gezerken duvar süslemelerindeki İngilizce yazıları gören Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkçe konusunda hassasiyet göstererek, "Küçük bir eleştiri yapmak istiyorum. Burada süslemelerde hello, boy, girl, hep İngilizce kelimeler kullanılmış" dedi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açılış programına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput ve bölümün sorumlu doktorları katıldı. 

        TÜP BEBEK MERKEZİ AÇILDI

        Pasta ve kurdele kesiminin ardından merkezde inceleme yapan Vali Köşger, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer'den bilgi aldı. Burada pembe ve mavi renklerdeki 'baby', 'girl', 'boy', 'hello' gibi İngilizce yazılı duvar süslemelerini gören Vali Köşger, gülümseyerek küçük bir eleştiri yapmak istediğini belirtti. Türkçe konusunda hassasiyet gösteren Vali Köşger, "Burada süslemelerde hello, boy, girl, hep İngilizce kelimeler kullanılmış. Merkezi İngiltere'de açmıyoruz. Türkçe kullanılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Yetkililer ise gerekli hassasiyeti göstereceklerini belirtti. 

        6'NCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

        Ardından hastanenin 6'ncı kuruluş yıldönümü kutlama programına geçildi. Konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Köşger, "Şehir hastaneleri büyük bir vizyonun eseridir. Bunun ne kadar büyük bir vizyon olduğu, ne kadar gerekli ve elzem olduğu pandemide ortaya çıktı. Adana'nın bir farkı son yaşadığımız deprem faciasında 11 ilde yaşanan deprem neticesinde bölgedeki diğer hastaneler hizmet veremez hale gelince Adana Şehir Hastanesi bir bölge hastanesine dönüştü. Helikopter pistinin bile ne kadar önemli olduğu o gün ortaya çıkmıştı. Bütün bölgeden hastalar buraya sevk edildi. Buradaki maharetli hekim ve sağlık çalışanlarımız onlara en üst tedavi hizmetini sundular. Birçok organ kaybından kurtulan hastalarımız varmış. Bundan ne kadar mutluluk duysak azdır" dedi.

        Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput ise hastane ile ilgili bilgi vererek şöyle konuştu: 

        "Adana Şehir Hastanesi 550 bin metrekarenin üzerinde bir tesis büyüklüğünde hizmet vermektedir. Bu sayılar hizmet sayımıza yansımaktadır. 1640 yataklı hastanemizde açılıştan bugüne 500 bine yakın hasta yatarak tedavi görmüş, 9.3 milyon üzerinde hastamız poliklinik hizmetlerimizden faydalanmıştır. Günlük poliklinik hasta sayımız 10 bin üzerinde olduğu düşünülürse yatan hastalar, refakatçiler, 6 bin üzerinde çalışanımızla birlikte günlük yaya trafiğimiz 60 bin üzerindedir."

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