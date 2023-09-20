Kötü koku yayılınca çilingirle girilen evinde ölü bulundu; bir hafta önce hayatını kaybetmiş

ADANA´da yalnızyaşayan Serdar Ömezli´nin (48) dairesinden kötü kokular yayılınca, komşuları polise haber verdi. Çilingirle girilen dairede Ömezli'nin cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi´ndeki bir apartmanda meydana geldi. Serdar Ömezli´nin, yalnız yaşadığı zemin kattaki dairesinden kötü koku yayılması üzerine, apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ömezli´nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Ömzeli´nin cesedi, yapılan çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.