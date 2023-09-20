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        Parktaki çeşmede, iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

        ADANA'damadde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen kadın, çocukların da parkta soyunup, iç çamaşırlarıyla çeşmede banyo yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:45
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        Parktaki çeşmede, iç çamaşırlarıyla banyo yaptı
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        ADANA'damadde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen kadın, çocukların da parkta soyunup, iç çamaşırlarıyla çeşmede banyo yaptı.

        Bugün gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'ndeki dinlenme parkına gelenler, bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı. Çocukların parkta olduğu sırada çeşmenin başına gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen bir kadın, herkesin gözü önünde soyundu. İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı. Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyleyip, yetkilerin duruma el atmasını istedi.

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