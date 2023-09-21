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        Firari FETÖ hükümlüsü ihraç komiser, operasyonla yakalandı

        ADANA´daFETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan, meslekten ihraç komiser Ahmet Emre Paksoy (36), saklandığı adrese yapılan baskında yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen Paksoy, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:50
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        Firari FETÖ hükümlüsü ihraç komiser, operasyonla yakalandı
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        ADANA´daFETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan, meslekten ihraç komiser Ahmet Emre Paksoy (36), saklandığı adrese yapılan baskında yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen Paksoy, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç komiser Ahmet Emre Paksoy´un yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Çukurova ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Paksoy yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Paksoy´un, sohbet toplantılarına katıldığı ve lise öğrenimini de örgütün özel okulunda gördüğü belirtildi. Örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen Paksoy´un, Şanlıurfa´nın Birecik ilçesindeki bir polis merkezi amirliği görevindeyken; 2016 yılında ihraç edildiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Emre Paksoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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