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        Ateş açılan iş yerinde ölümden saniyelerle kurtuldu

        ADANA'da,kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılan iş yerinde tezgahın altına eğilen müşteri, kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:55
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        Ateş açılan iş yerinde ölümden saniyelerle kurtuldu
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        ADANA'da,kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılan iş yerinde tezgahın altına eğilen müşteri, kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu.

        Olay, gece saatlerinde, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda husumetlileriyle karşılaşan kişi, yakınlardaki cep telefonu tamirciliği yapılan iş yerinin arkasındaki depoya sığındı. Saldırganın iş yerine silah doğrulttuğunu gören dükkan sahibi ve 1'i yaşlı, 2 müşteri panik yaşadı. Saldırgan, tabancayla iş yerinin camına 4 el ateş etti. Camın önündeki müşteri, son anda tezgahın altına eğilip kurtulurken, diğerleri de dükkanın arka tarafına koştu. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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