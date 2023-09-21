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        Altın Koza Onur Ödülleri sahiplerini buldu

        ADANA'dabu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri, tiyatro ve sinema oyuncuları Perran Kutman ve Cihan Ünal'a verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 23:12 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:15
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        Altın Koza Onur Ödülleri sahiplerini buldu
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        ADANA'dabu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri, tiyatro ve sinema oyuncuları Perran Kutman ve Cihan Ünal'a verildi.

        Bu yıl 18- 24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Onur Ödülleri Töreni, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Yazar, karikatürist, senarist ve yönetmen Gani Müjde'nin sunuculuğunda gerçekleşen törene, kent protokolü ve sanat camiasının ünlü isimleri katıldı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Türkiye'nin Oscar'ı olduğunu söyledi. Adana'nın Türk sinemasında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Karalar, yazlık sinemaların yaygın olduğu dönemde Adanalıların en çok izlediği filmlerin ülke genelinde büyük üne kavuştuğunu dile getirdi.

        Konuşmanın ardından, ödüle layık görülen Perran Kutman ve Cihan Ünal'ın sanat hayatlarına ilişkin video gösterimleri yapıldı. Cihan Ünal, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın elinden alırken, Perran Kutman'a ise ödülünü meslektaşı Halil Ergün takdim etti.

        Ödül törenin ardından festival yönetimi ve ödül alan sanatçılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecede sahne alan Çukurova Symphonic Project ise yerli ve yabancı film müziklerini seslendirerek davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. 

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