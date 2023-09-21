Adana'da narkotik uygulamasında 2 gözaltı

ADANA'danarkotik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada; 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun önüne geçmek için merkez Yüreğir ilçesi Çukurova ve Süleyman Vahit caddelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Özel harekat ve diğer emniyet birimlerinin de destek verdiği uygulamada gezici timler, cadde üzerindeki kişilerin üst yaramasını yapıp, GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Gece saatlerine kadar devam eden uygulamada uyuşturucu kullandığı tespit edilen 2 kişi, gözaltına alındı.