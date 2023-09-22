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        Çantasında 675 adet uyuşturucu hapla yakalandı

        ADANA'da,sokakta şüpheli hareketler sergileyen kişinin çantasında 675 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 00:53 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:55
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        Çantasında 675 adet uyuşturucu hapla yakalandı
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        ADANA'da,sokakta şüpheli hareketler sergileyen kişinin çantasında 675 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli polis ekibi, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunduğu sırada, sokakta elindeki çantayla şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi fark etti. Kimlik sorgusunda isminin M.K. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin üst arasında ise çanta içinde 675 adet uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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