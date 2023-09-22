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        Prof. Dr. Sözütek: Kolon ve rektum kanseri görülme yaşı 30'a indi, gençlerde daha agresif seyrediyor

        ADANA ŞehirHastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Alper Sözütek, Türkiye'de genellikle 50'li yaşlarda görülen kolon ve rektum kanserlerinin, Akdeniz Bölgesi'nde beslenme ve genetik faktörlerden kaynaklı olarak görülme yaşının 30'a indiğini bildirerek, "Gecikmiş vakalarda kanserin karaciğere, akciğere veya karın zarına sıçradığını görüyoruz. Genç hastalarda bu kanserler çok daha agresif seyrediyor. Beslenmesi kötü ve dışkılama alışkanlığı bozuk olan bütün hastaların özellikle aile öyküsü varsa mutlaka bir tarama yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:25
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        Prof. Dr. Sözütek: Kolon ve rektum kanseri görülme yaşı 30'a indi, gençlerde daha agresif seyrediyor
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        ADANA ŞehirHastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Alper Sözütek, Türkiye'de genellikle 50'li yaşlarda görülen kolon ve rektum kanserlerinin, Akdeniz Bölgesi'nde beslenme ve genetik faktörlerden kaynaklı olarak görülme yaşının 30'a indiğini bildirerek, "Gecikmiş vakalarda kanserin karaciğere, akciğere veya karın zarına sıçradığını görüyoruz. Genç hastalarda bu kanserler çok daha agresif seyrediyor. Beslenmesi kötü ve dışkılama alışkanlığı bozuk olan bütün hastaların özellikle aile öyküsü varsa mutlaka bir tarama yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

        6´ncı Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi kapsamında Adana Şehir Hastanesi'nde laparoskopik kolorektal, obezite cerrahisi ve anorektal cerrahi dalları olmak üzere Türkiye'de ilk kez 3 ayrı vakaya aynı anda canlı ameliyat yapıldı. Bu yöntemle yeni uzmanlığını almış ve asistan çok sayıda doktor, branşlarında en yetkin deneyimli doktorlardan ameliyathane ortamında bire bir pratik eğitim alma fırsatı buldu. Kongre kapsamında ameliyatlara giren Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Alabaz, bu canlı kursların ardından iki gün sürecek 151 konuşmacının yer alacağı panellerin de yapılacağını belirtti. Türk Ostomi Cerrahi Derneği başkanlığında Çukurova Üniversitesi ve Adana Şehir Hastanesi birlikteliğinde düzenlenen kongreye 15 derneğin de destek verdiğini belirten Alabaz, link üzerinden yapılan canlı ameliyatların yanı sıra şu an birebir sunulan bu yöntemin, asistan ve yeni uzmanlık almış doktorlar için pratiklerini geliştirme açısından çok daha faydalı olduğunu söyledi. 

        AKDENİZ'DE KOLON-REKTUM KANSERİ GÖRÜLME YAŞI 30 

        Adana Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Alper Sözütek ise kongre kapsamında Türkiye'de ilk kez 3 ayrı vakada canlı cerrahi kursu verildiğini belirterek, laparoskopik kolorektal cerrahi ile ilgili bilgiler paylaştı. Akdeniz Bölgesi'nde kolon ve rektum kanserlerinin çok daha sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Alper Sözütek, "Diğer bölgelerde 50'li yaşlarda görülen kolon ve rektum kanseri vakaları, Akdeniz Bölgesi'nde et ağırlıklı beslenme ve sebze, meyve tüketiminin az olması ile genetik faktörler nedeniyle bizim bölgemizde 30'lu yaşlara kadar inmiş durumda. O yüzden 40 yaşı aşmış kişilerde ailesinde risk faktörü olanlara kolonoskopik ve endoskopik kontroller öneriyoruz. 50 yaşını aşmış kişiler için de zaten Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı rutin taramalar mevcut" diye konuştu. 

        GEÇ KALINDIĞINDA TÜMÖR AKCİĞER, KARACİĞER VE KARIN ZARINA SIÇRIYOR 

        Kolon ve rektum kanserlerinin genç vakalarda daha agresif seyrettiğini ve geç kalınması durumunda vücudun diğer organlarına sıçrama gösterdiğini vurgulayan Sözütek, şöyle devam etti:

        "Özellikle 40-45 yaşlarında olan bir kişi; normal dışkılarken, beklenmedik şekilde tuvalette kan görmesi veya dışkı çapında değişiklikler saptarlarsa mutlaka Gastroenteroloji polikliniğine başvurmalıdır. Biz gerekli testleri yapıyoruz. Eğer tedaviye gecikirse kişiden kişiye değişmekle birlikte ilk iyimser tablo bağırsağın tıkanması oluyor. Bu en azından bize bir alarm bulgusu veriyor ama maalesef gecikmiş vakaların birçoğunda yüzde 40-45 oranında kanserin karaciğere, akciğere veya karın zarına sıçradığını görüyoruz. Özellikle kolon ve rektum kanserleri 30-40 yaşlarındaki genç hastalarda çok daha agresif seyrediyor. Beslenmesi kötü ve dışkılama alışkanlığı bozuk olan bütün hastaların özellikle aile öyküsü varsa mutlaka bir tarama yaptırmalarını öneriyoruz."

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