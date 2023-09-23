Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana´da `Şirinler´ çetesine operasyonda 8 tutuklama

        ADANA´da`Şirinler´ adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 09:51 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana´da `Şirinler´ çetesine operasyonda 8 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´da`Şirinler´ adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte `Şirinler´ çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 307 mermi, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin Oscar adayı "Kuru Otlar Üstüne" filminin Türkiye prömiyeri yapı...
        Türkiye'nin Oscar adayı "Kuru Otlar Üstüne" filminin Türkiye prömiyeri yapı...
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Adana'da kavurucu sıcaklar sürüyor; termometreler 39 dereceyi gösterdi
        Adana'da kavurucu sıcaklar sürüyor; termometreler 39 dereceyi gösterdi
        Adana'da silahlı suç örgütü operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Adana'da silahlı suç örgütü operasyonunda 15 zanlı yakalandı
        Adana´da `Şirinler´ çetesine operasyon: 15 gözaltı
        Adana´da `Şirinler´ çetesine operasyon: 15 gözaltı
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...