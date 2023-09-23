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        Adana'da kaçak doldurulmuş 8 milyon 235 bin adet sigara ele geçirildi

        ADANA'dapolisin takip edip, durdurduğu kamyonda doldurulmuş 8 milyon 235 bin sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Y.D.Y., adli kontrol şartıyla serbest kaldı, yanındaki S.K. ise tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:05
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        Adana'da kaçak doldurulmuş 8 milyon 235 bin adet sigara ele geçirildi
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        ADANA'dapolisin takip edip, durdurduğu kamyonda doldurulmuş 8 milyon 235 bin sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Y.D.Y., adli kontrol şartıyla serbest kaldı, yanındaki S.K. ise tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak doldurulmuş sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan polis ekipleri, takibe aldığı şüpheli olduğu değerlendirilen kamyonu, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu. Kamyonun kasasında arama yapan ekipler, kolilerde 8 milyon 235 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi. Sürücü Y.D.Y. ile yanındaki S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.DY. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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