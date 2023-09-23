Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

ADANA´nınCeyhan ilçesinde bisikletiyle seyir halindeki Mehmet Taş (12), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Modernevler Mahallesi´ndeki Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tuğrul A. idaresindeki 01 ADF 864 plakalı otomobil, sokaktan bisikletiyle yola çıkan Mehmet Taş´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Taş, yere savruldu. Otomobil ise uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazayı gören bir sağlık görevlisi yaralı Taş´a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk daha sonra Ceyhan Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Tuğrul A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu ağır olan Taş ardından Adana´nın merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi. Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.