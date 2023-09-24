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        30'UNCU ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 00:45 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:45
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        30'UNCU ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU  
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        ADANA'da,buyıl 30'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü', Umut Subaşı´nın yönettiği 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' adlı filme verildi. 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' 'Karganın Uykusu' filmindeki performansıyla Ahmet Ağğün'e, 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ise 'Cam Perde' filmindeki performansıyla Selen Kurtaran'a verildi.

        Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu´nda düzenlenen ´Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali´ Ödül töreni, katılımcıların kırmızı halı geçişiyle başladı. Ardından Bülent Ortaçgil ve orkestrası sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Gülay Afşar ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu yaptığı törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, sanatçılar ve izleyiciler katıldı. Törende ilk olarak bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar anıldı. Ardından konuşma yapan Başkan Karalar, Adana´nın çok sayıda değerli sanatçı çıkardığını belirtti. Katılımın çok iyi olduğunu ve bundan dolayı sevinçli olduklarını kaydeden Karalar, "Sanat olmazsa bir ülkede aydınlık olmaz. Biz yöneticiler her fırsatta sanatın, sanatçının yanında olmalıyız. Onlara engel değil destek olmalıyız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Sineması´na katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        Törende ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti´nin 100´üncü yıl dönümü olması nedeniyle verilen "Sinemanın Yüzü" ödüllerini emektar sanatçılar Türkan Şoray ve Kadir İnanır aldı. Ayrıca hastalığı nedeniyle tedavisi süren yapımcı Türker İnanoğlu da `Emeğe Saygı´ plaketine layık görüldü. Daha sonra üniversite öğrencilerinin kısa filmlerine ödülleri dağıtıldı.

        EN İYİ FİLM 'SANKİ HER ŞEY BİRAZ FELAKET'

        En İyi Film ödülü, Umut Subaşı´nın yönettiği `Sanki Her Şey Biraz Felaket´ filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Karganın Uykusu filmindeki performansıyla Ahmet Ağğün, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Cam Perde filmindeki performansıyla Selen Kurtaran´a verildi.

        FESTİVALDE, UZUN METRAJ FİLMLER KATAGORİSİ'NDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN SANATÇI VE ESERLER

        - En İyi Film Ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket

        - Sinemanın Yüzü Ödülü: Kadir İnanır ve Türkan Şoray

        - Yılmaz Güney Ödülü: Karganın Uykusu

        - Adana İzleyici Ödülü: Karganın Uykusu

        - Juri Özel Mansiyon Ödülü: Leyla, Reyhan, Asya (Bir Gün 365 Saat)

        - En İyi Yönetmen Ödülü: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

        - En İyi Senaryo Ödülü: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

        - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Selen Kurtaran (Cam Perde)

        - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Ağğün (Karganın Uykusu)

        - En İyi Müzik Ödülü: Canset Özge Can (Karganın Uykusu)

        - En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Ziya Kasapoğlu (Karganın Uykusu)

        - En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Aktan (Annesinin Kuzusu)

        - En İyi Kurgu Ödülü: Fikret Reyhan (Cam Perde)

        - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Elit İşcan (Suyun Üstü) Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

        - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Necip Memili (Annesinin Kuzusu) Okan Urun (Yüzleşme)

        - Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Altan (Kıyıda)

        - Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)

        - Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Açık Kapılar Ardında (Alpgiray Uğurlu)

        - SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

        - Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Cam Perde

        - Emeğe Saygı Plaketi: Türker İnanoğlu

        - En İyi Belgesel Mansiyon Ödülü: Planöz (Vahit Sarıtaş)

        - Belgesel Dalında Jüri Özel Ödülü: Aladağ Bir Yürek Yangını (Ersin Erçin)

        - En İyi Belgesel Ödülü: Rodakis´i Ararken (Kerem Soyyılmaz)

        Görüntü Dökümü                                                                      

        ---------------------

        -Ödüllerin verilmesi

        -Ödül alan kişilerin konuşmaları

        -Protokoldan görüntüler

        -Genel ve detaylar

        Haber:Can ÇELİK-Kamera:Yaşar SERİNTÜRK /ADANA,

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