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        `Şirinler´ çetesi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı; polis kapıyı zırhlı araçla kırmış

        ADANA´da`Şirinler´ adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 8 şüphelinin tutuklandığı operasyon anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Polisin, örgüte ait evin koçbaşıyla kırılmayan demir kapısını zırhlı araçla kırdığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:34 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:35
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        `Şirinler´ çetesi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı; polis kapıyı zırhlı araçla kırmış
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        ADANA´da`Şirinler´ adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 8 şüphelinin tutuklandığı operasyon anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Polisin, örgüte ait evin koçbaşıyla kırılmayan demir kapısını zırhlı araçla kırdığı görüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte `Şirinler´ çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 307 mermi, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.

        Öte yanan operasyon anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Polis ekiplerinin, koçbaşıyla kırılamayan suç örgütüne ait evin kapısını, zırhlı araçla çarparak kırdığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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