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        Buse, hareket halindeki dolmuşun açık kapısından düşüp yaralandı

        ADANA'daokuldan eve dönen Buse Tarla (13), hareket halindeki kapısı açık dolmuştan düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:50
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        Buse, hareket halindeki dolmuşun açık kapısından düşüp yaralandı
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        ADANA'daokuldan eve dönen Buse Tarla (13), hareket halindeki kapısı açık dolmuştan düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 20 Eylül'de Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve gitmek için dolmuşa binen Buse Tarla, bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi. Tarla, kapısı açık halde ilerleyen araç durağa tam yanaşmadan  kapıya yöneldi. Aracın hareket halinde olduğunu fark etmeyen Tarla, inmek için adımını attı ve  düşerek yola savruldu. Tarla´nın düştüğünü gördükten sonra aracı durduran dolmuş şoförü, "Yeğenim sen ne yapıyorsun?" diye tepki gösterdi. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Buse Tarla'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan Tarla'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Önlem amacıyla 1 gün hastanede tedavi olan Tarla, daha sonra taburcu edildi. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis merkezine çağrılan dolmuş sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. V

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