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        Adanaspor - Erzurumspor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:11 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:15
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        Adanaspor - Erzurumspor: 1-0
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        STAT:YeniAdana

        HAKEMLER: İmdat Tetik, Ferhat Türk, Mehmet Türk

        ADANASPOR: Ahmet Kıvanç- Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Harun Alpsoy (Dk. 75 Serhat Kot), Dabo, Yepie (Dk. 85 Enes Gök), Ayuk (Dk. 64 Lukaku), Diakite (Dk. 75 Hakkı Türker), Oberlin (Dk. 64 Fernandes)

        ERZURUMSPOR: Göktuğ Bakırbaş- Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş (Dk. 66 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Furkan Özhan (Dk. 82 Süleyman Koç), Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 90 Alican Özfesli), Estrela, Rosheuvel (Dk. 90 Özgür Sert), Eren Tozlu

        GOL: Dk. 90+3 Fernandes (Adanaspor)

        SARI KARTLAR: Evren Korkmaz (Adanaspor), Eren Tozlu (Erzurumspor)

        1´inci Lig 6´ncı hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Erzurumspor´u 1-0 mağlup etti.

        12´nci dakikada Erzurumspor´da köşe vuruşu paslaşılarak kullanıldı. Mustafa Yumlu´nun ortasında arka direkteki Mustafa Akbaş´ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        22´nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Erzurumspor´da Celal Hanalp, ceza sahasına sokulan Mustafa Akbaş´a pas attı. Kaleyi cepheden gören Mustafa´nın plase şutunda top az farkla auta çıktı.

        Maçın ilk yarısı gölsüz eşitlikle sonuçlandı.

        50´nci dakikada kontratağa çıkan Erzurumspor´da Rosheuvel, sol kanatta topla buluşup, çalımlarla ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda Rosheuvel´in şutunda kaleci Ahmet, topu çeldi.

        84´üncü dakikada Adanaspor´da sol kanatta topla buluşan Lukaku, Hakkı Türker´e pas attı. Hakkı´nın uzaktan sert şutunda top, yandan auta çıktı.

        86´ncı dakikada Erzurumspor´un sol kanattan gelişen atağında Mustafa Yumlu, topu defansın arkasına sarkan Batuhan Artarslan´a gönderdi. Batuhan´ın şutunda kaleci Ahmet, topu kornere çeldi.

        90+3´üncü dakikada kontratağa çıkan Adanaspor´da Fernandes, topu kendi sahasında önüne alıp, rakip ceza sahasına kadar götürdü. Fernandes´in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

        Mücadele Adanaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Anıl ATAR

        2023-09-24 21:10:31

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