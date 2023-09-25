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        BİSİKLETİNİ KURTARMAK İSTEYEN ÇOCUK KAMYONUN ÇARPMASIYLA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

        ADANA'dageri manevra yapan kamyonun arkasındaki bisikletini kurtarmak isteyen Alihan Yiğit (8), aracın altında kalarak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 00:23 Güncelleme: 25.09.2023 - 00:23
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        BİSİKLETİNİ KURTARMAK İSTEYEN ÇOCUK KAMYONUN ÇARPMASIYLA YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
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        ADANA'dageri manevra yapan kamyonun arkasındaki bisikletini kurtarmak isteyen Alihan Yiğit (8), aracın altında kalarak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaza, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakalı öğrenilemeyen kamyon, geri manevra yapmak için hareket etti. Kamyonun geri geri geldiğini gören Alihan Yiğit, arkasına bıraktığı bisikletini kurtarmak istedi. Yiğit, koşarak yanına gittiği bisikletiyle beraber geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark edip, uyardığı kamyon sürücüsü aracı durdurdu. Sürücünün önce durup, sonra tekrar ileri doğru sürdüğü kamyonun altından çıkan Yiğit'in bacağından yaralandığı belirlendi. Sağ bacağı, kamyon lastiğinin altında kalarak yaralanan Yiğit, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü, ifade için polis merkezine götürüldü. 

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

        Görüntü Dökümü:

        ------------------------

        Güvenlik kamerası 

        -Kamyonun geri manevra yapması

        -Çocuğu bisikleti ile kamyonun altında kalması

        -Çevredekilerin şoförü uyarması

        -Kamyonun altından çıkan çocuğun götürülmesi

        DHA-Gündem - Türkiye-Adana / Yüreğir - Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: ADANA,

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