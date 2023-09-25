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        HAVALİMANINA YOLCU TAŞIYAN MİDİBÜS, DİREĞE ÇARPTI: 5 YARALI

        ADANA'da havalimanına yolcu taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarpması sonucu 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 05:12 Güncelleme: 25.09.2023 - 05:12
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        HAVALİMANINA YOLCU TAŞIYAN MİDİBÜS, DİREĞE ÇARPTI: 5 YARALI
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        ADANA'da havalimanına yolcu taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarpması sonucu 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İskenderun'dan Adana Havalimanı'na yolcu taşıyan Doğan Ö. yönetimindeki 34 FBG 169 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarptı. Kazada direk, midibüsün ön kısmına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken,  5 yolcu ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu yaralılar çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midibüs sürücüsü ile ayakta yapılan tedavinin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

        Görüntü Dökümü

        ----------------------------

        - Kaza yeri

        - Midibüsün içine giren direk

        - Çevredeki sağlık, polis ve itfaiye ekipleri

        -  Araçta sıkışan yaralının sedye ile çıkarılması

        - Yaralının ambulansa taşınması

        - Kaza yeri tabelası

        - Genel ve detay görüntüler

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Adana / Seyhan - Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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