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        Kapısı açık dolmuştan düşen Buse'nin annesinden 'klimadan tasarruf' iddiası

        ADANA´dabindiği dolmuşun açık kapısından düşerek yaralanan Buse Tarla (13), evine döndü. Buse'nin annesi Arzu Tarla (32), dolmuş şoförlerinin klimadan tasarruf etmek için kapıları açık gittiğini iddia ederek, "Sonuçta eşya değil, insan taşıyorlar. Kızım dolmuştan düşüp, başka bir aracın altında da kalabilirdi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:25
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        Kapısı açık dolmuştan düşen Buse'nin annesinden 'klimadan tasarruf' iddiası
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        ADANA´dabindiği dolmuşun açık kapısından düşerek yaralanan Buse Tarla (13), evine döndü. Buse'nin annesi Arzu Tarla (32), dolmuş şoförlerinin klimadan tasarruf etmek için kapıları açık gittiğini iddia ederek, "Sonuçta eşya değil, insan taşıyorlar. Kızım dolmuştan düşüp, başka bir aracın altında da kalabilirdi" dedi.

        Olay, 20 Eylül'de Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve gitmek için dolmuşa binen Buse Tarla, bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi. Tarla, kapısı açık halde ilerleyen araç durağa tam yanaşmadan kapıya yöneldi. Aracın hareket halinde olduğunu fark etmeyen Tarla, inmek isterken düşerek yola savruldu. Buse Tarla´nın düştüğünü görüp aracı durduran dolmuş şoförü, "Yeğenim sen ne yapıyorsun?" diye tepki gösterdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        `BAŞKA BİR YOLCUYU İNDİRMİŞTİM´

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Buse Tarla'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan ve tedbir amacıyla 1 gün hastanede kalan Tarla, daha sonra taburcu edildi. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis merkezine çağrılan dolmuş sürücüsü H.A. (45), "Buse inmeden 30 metre önce başka bir yolcuyu indirmiştim. Mesafe yakın diye kapıyı kapatmadım" diye verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

        `FREN YAPINCA DENGEMİ KAYBETTİM´

        Evine dönen Buse Tarla, yaşadıklarını çok hatırlamadığını belirterek, "İnmek istediğimi söyledim. Demire tutunurken, dengemi kaybettim ve düştüm. Sonrasında beni kaldırıp, hastaneye götürmüşler. Hızlı sürüyordu, fren yapınca dengemi kaybettim. Genellikle kapısı açık gidiyordu" diye konuştu.

        `KENDİ ÇOCUKLARI DA OLABİLİRDİ´

        Buse´nin annesi Arzu Tarla ise son zamanlarda kapısı açık giden dolmuşların arttığını, bu konuda denetim yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Olayı komşumdan duydum. Hastaneye gittiğimde kızım baygındı, çok korktum. Klima açmamak için dolmuş sürücüleri kapıları açıyorlar. Sonuçta eşya değil, insan taşıyorlar. Bu konuda daha tedbirli olmalarını istiyorum. Kızım dolmuştan düşüp, başka bir aracın altında da kalabilirdi. Kendi çocukları da olabilirdi. Böyle bir olay başlarına gelse ne yaparlardı? Bunu da düşünüp, dikkatli olsunlar istiyorum" dedi.

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