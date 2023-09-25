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        Mezatçının 3,5 milyon liralık tespihlerinin bulunduğu valizi çaldılar

        ADANA´daBilal M. (19) ile kardeşi A.M. (16), mezatçı Kenan Ç.´nin (48), bakkala girerken kapının önüne bıraktığı içinde yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde özel taşlardan yapılmış 400 tespihi bulunan valizi çalıp, kaçtı. Valizle birlikte ara sokakta koşarken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, polis tarafından parkta otururken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:45
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        Mezatçının 3,5 milyon liralık tespihlerinin bulunduğu valizi çaldılar
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        ADANA´daBilal M. (19) ile kardeşi A.M. (16), mezatçı Kenan Ç.´nin (48), bakkala girerken kapının önüne bıraktığı içinde yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde özel taşlardan yapılmış 400 tespihi bulunan valizi çalıp, kaçtı. Valizle birlikte ara sokakta koşarken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, polis tarafından parkta otururken yakalandı.

        Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son bir ay içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 25 Ağustos'ta mezatta tespih satmak için kente gelen Kenan Ç.´nin bir bakkal dükkanına girdiği sırada kapı önüne bıraktığı, içinde yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde özel taşlardan yapılmış 400 tespih, 13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati bulunan valizinin çalınmasıyla ilgili de çalışma yapan ekipler, şüpheliler Bilal M. ile kardeşi A.M.´yi parkta otururken yakaladı. İki kardeşin çaldığı valiz de yanlarında ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Valizle ara sokakta koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıyan kardeşler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Valiz ise Kenan Ç.'ye teslim edildi.

        87 KİŞİ TUTUKLANDI

        Öte yandan ekipler, bu süreçte çok sayıda hırsızlık olayında ev, iş yeri ve araçlardan para, ziynet eşyası, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon ile 34 motosiklet çaldığı belirlenen 156 şüpheliyi de farklı tarihlerde yapılan baskınlarla yakaladı. Şüphelilerden 87´si tutuklanırken, 69 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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