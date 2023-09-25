Caddede tartıştığı kişi tarafından bıçaklanıp, öldürüldü ADANA´daŞıhmuz Şaşatlı, caddede tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA´daŞıhmuz Şaşatlı, caddede tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi´ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Şıhmuz Şaşatlı, yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Şaşatlı´yı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Şaşatlı aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Şaşatlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaşatlı´nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.