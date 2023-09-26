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        Husumetlisini ayağından vurdu, kavgayı ayırmaya çalışanı öldürdü

        ADANA´daKadri Aslan (19), sosyal medya üzerinden küfürleştiği Furkan Nuri Ç.´nin (20) yaşadığı sokağa gitti. Çıkan tartışmada husumetlisini ayağından vuran Aslan, kaçarken rastgele açtığı ateş sonucu kavgayı ayırmaya çalışan Halit Yakacı´yı (61) öldürdü. İfadesinde, "Kavgayı ayırmaya çalışan amcayı vurduğumu bilmiyordum. Kaçarken rastgele ateş açtım" diyen Aslan, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:00
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        Husumetlisini ayağından vurdu, kavgayı ayırmaya çalışanı öldürdü
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        ADANA´daKadri Aslan (19), sosyal medya üzerinden küfürleştiği Furkan Nuri Ç.´nin (20) yaşadığı sokağa gitti. Çıkan tartışmada husumetlisini ayağından vuran Aslan, kaçarken rastgele açtığı ateş sonucu kavgayı ayırmaya çalışan Halit Yakacı´yı (61) öldürdü. İfadesinde, "Kavgayı ayırmaya çalışan amcayı vurduğumu bilmiyordum. Kaçarken rastgele ateş açtım" diyen Aslan, tutuklandı.

        Olay, 23 Eylül saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi´nde meydana geldi. Kadri Aslan, aralarında husumet bulunan Furkan Nuri Ç. ile sosyal medya üzerinden küfürleşip, buluşmak için sözleşti. Aslan, ruhsatsız tabancasıyla Furkan Nuri Ç.´nin yaşadığı sokağa gitti. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Aslan, tabancayla Furkan Nuri Ç.´yi ayağından vurdu. Gürültü üzerine sokağa çıkan Halit Yakacı, kavgayı ayırmak istedi. Koşarak olay yerinden uzaklaşan Aslan, rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Yakacı´nın göğsüne isabet etti. Yakacı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.

        AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yakacı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Furkan Nuri Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kadri Aslan´ı saklandığı akrabasının evinde yakaladı. Olayda kullandığı tabanca ise otoyol kenarına atılmış halde bulundu.

        'VURDUĞUMU BİLMİYORDUM'

        Emniyete götürülen şüpheli Aslan, husumetlisiyle aralarında çıkan tartışma sonucu tabancasını ateşlediğini öne sürerek, "Kavgayı ayırmaya çalışan amcayı vurduğumu bilmiyordum. Kaçarken rastgele ateş açtım. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri Aslan tutuklandı.

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