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        Uyuşturucu paketlerini, asma ağacının sundurma demirinin içine gizlemiş

        ADANA´dapolisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İbrahim Ç.´nin (48), satışa hazır haldeki bonzai paketlerini, bahçedeki asma ağacının sundurma demirlerinin içine gizlediği saptandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:05
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        Uyuşturucu paketlerini, asma ağacının sundurma demirinin içine gizlemiş
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        ADANA´dapolisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İbrahim Ç.´nin (48), satışa hazır haldeki bonzai paketlerini, bahçedeki asma ağacının sundurma demirlerinin içine gizlediği saptandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi´nde `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, evlerinin önünde uyuşturucu sattığı saptanan İbrahim Ç., İsmail Ç. (21), Berkay N. (23), Mehmet K. (37) ve M.T.´nin (17) adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır halde 585 gram bonzai, 54 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden İbrahim Ç.´nin, bonzai paketlerini evinin bahçesindeki asma ağacının sundurma demirlerinin içine gizlediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.

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