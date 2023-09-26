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        TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        ADANA'da manevrayapan TIR´ın çarpıp altına aldığı motosikletli Emircan Zorlu (20) hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü Çiğdem U. (36) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:35
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        TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        ADANA'da manevrayapan TIR´ın çarpıp altına aldığı motosikletli Emircan Zorlu (20) hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü Çiğdem U. (36) gözaltına alındı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolunda meydana geldi. Çiğdem U.'nun manevra yaptığı 34 DL 0155 TIR plakalı TIR, Emircan Zorlu yönetimindeki motosiklete çarptı. Devrilen motosikletiyle birlikte TIR'ın altında sürüklenen Zorlu, kanlar içinde kaldı. Sesi duyan Çiğdem U., TIR'ı durdurdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zorlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemenin ardından Emircan Zorlu´nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Çiğdem U. İse İncirlik Polis Merkezi´ne götürüldü.

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