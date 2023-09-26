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        Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü

        ADANA´daalışveriş için bakkal dükkanına giden baba, 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü. Çevredekiler araya girerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:00
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        Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü
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        ADANA´daalışveriş için bakkal dükkanına giden baba, 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü. Çevredekiler araya girerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesindeki bir bakkal dükkanında meydana geldi. Bir kişi 14 aylık bebeğiyle alışveriş yapmak için bakkal dükkanına girdi. Bu sırada dükkana gelen yaşlı adam, bebeğin vücuduna dokundu. Bu duruma tepki gösteren baba, bebeğini taciz ettiğini öne sürerek adama tokat attı. Dükkan sahibi araya girip, adamı dışarı çıkardı. Baba, dükkandan aldığı sopa benzeri bir cisimle yaşlı adamın arkasından gitti. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden sonlandı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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