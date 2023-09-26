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        Kazada ölen yamaç paraşütü pilotu, memleketi Adana'da toprağa verildi

        ANTALYA'da, kullandığıyamaç paraşütünün düşmesiyle, Belarus uyruklu D.S. ile birlikte hayatını kaybeden tandem pilotu ve emekli polis memuru Ahmet Şimşek'in (50) cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:50
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        Kazada ölen yamaç paraşütü pilotu, memleketi Adana'da toprağa verildi
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        ANTALYA'da, kullandığıyamaç paraşütünün düşmesiyle, Belarus uyruklu D.S. ile birlikte hayatını kaybeden tandem pilotu ve emekli polis memuru Ahmet Şimşek'in (50) cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

        Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'ndeki 800 metrelik Yassıtepe'de meydana geldi. Tandem pilotu Ahmet Şimşek, Belarus uyruklu D.S. isimli kadın turistle yamaç paraşütüyle ikili uçuş için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşüt, bir süre sonra irtifa kaybedip ağaçlık alana düştü. İhbarla bölgeye ulaşan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, D.S.'nin öldüğünü belirledi. Yaralanan Şimşek ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

        EMEKLİ POLİS, ESKİ MİLLİ SPORCU

        Evli ve 3 çocuk sahibi Adanalı Ahmet Şimşek'in emekli polis memuru ve milli paraşütçü olduğu bildirildi. Şimşek'in cenazesi, memleketi Yüreğir ilçesi Çelemli Mahallesi'ne getirildi. Şimşek'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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