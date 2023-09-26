Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da narkotik uygulaması: 4 gözaltı

        ADANA'da, polisekiplerince gerçekleştirilen narkotik uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 23:28 Güncelleme: 26.09.2023 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da narkotik uygulaması: 4 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da, polisekiplerince gerçekleştirilen narkotik uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde çevik kuvvet özel harekat, terörle mücadele ve asayiş şubelerinin de desteğiyle narkotik uygulaması yaptı. Zırhlı araçlarla caddeye giren ekipler, şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurdu. Ekiplerin yaptığı GBT kontrolü ve aramalarda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Yine sahnedeler!
        Yine sahnedeler!
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
        Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
        Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
        Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi
        Adana'da, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıl...
        Adana'da, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıl...
        Kazada ölen yamaç paraşütü pilotu, memleketi Adana'da toprağa verildi
        Kazada ölen yamaç paraşütü pilotu, memleketi Adana'da toprağa verildi
        Adana'da tırda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapi...
        Adana'da tırda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapi...
        Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü (2)
        Bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi dövdü (2)