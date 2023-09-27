Adana´da avukatlar, meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi

ADANABarosu´na üye avukatlar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde meslektaşları Galip Özmen tarafından öldürülmesine yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 Eylül'de Galip Özmen'in (63), işlettiği otelin tahliye davasının kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu avukat Mehmet Erdal Çam (72) ve emekli icra müdürü Özdan Çavdar'ı (57) öldürmesi üzerine Türkiye Barolar Birliği (TBB), ülke genelinde eylem yapma kararı aldı. Adana Barosu üyesi avukatlar da cübbeleriyle adliye önünde toplandı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana Barosu Avukat Hakları Merkezi Genel Sekreteri İlkem İnal, sadece mesleki faaliyetlerinden kaynaklı saldırılar sonucu ölen ve yaralanan meslektaşlarının isimlerini sıraladı.

'GEREKLİ DÜZENLEMELER ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Avukatların her geçen gün daha fazla şiddetin mağduru haline geldiğini dile getiren İnal, şöyle konuştu:

"Münferitmiş gibi görülen bu saldırılar, aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir. Mesleğimizi yaparken, görevimizi ifa ederken can veriyoruz. Avukat tehdit altındaysa, hak arama özgürlüğü de tehdit altındadır. Bizler dava dosyalarının tarafı değil, vekiliyiz. Vekalet etmek mesleğimizin gereğidir. Biz bu görevi üstlenmezsek, adalet işlemez. Bize saldıranların bile muhtaç oldukları savunma hakkı kullanılamaz. Bizler bu görevi, şu veya bu kişilerin menfaati için değil, adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesi için yerine getiriyoruz. Acil talebimiz şudur, yeni yasama döneminde, Anayasa´nın 98´inci ve TBMM İçtüzüğü `nün 104´üncü ve 105´inci maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmalı, konuyla ilgili TBMM araştırma komisyonu kurulmalıdır. Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığına sunduğu önerilerde yer alan gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir."