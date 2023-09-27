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        Bisikletten düştü, cep telefonuyla konuşmaya devam etti

        ADANA'dacep telefonuyla konuşarak giden bisikletli, dengesini kaybedip düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan bisikletlinin telefonu bırakmayıp konuşmasına devam ettiği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:12 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:15
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        Bisikletten düştü, cep telefonuyla konuşmaya devam etti
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        ADANA'dacep telefonuyla konuşarak giden bisikletli, dengesini kaybedip düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan bisikletlinin telefonu bırakmayıp konuşmasına devam ettiği görüldü.

        Seyhan ilçesi Gülbahçesi Obalar Mahallesi'nde cep telefonuyla konuşurken bisikletiyle ters yönde ilerleyen kişi, karşıdan gelen dolmuş yakınından geçerken dengesini kaybedip düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yere yığılan kişi telefon görüşmesini sürdürdü. Çevredekiler yardıma koşarak, onu ayağa kaldırmaya çalıştı. Bir süre oturan, ayağa kalktıktan sonra da görüşmesine devam ettiği görülen kişi, bisikletine binip bölgeden uzaklaştı.

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