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        Adana Demirspor - Beşiktaş: 4-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 22:15 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:20
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        Adana Demirspor - Beşiktaş: 4-2
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        STAT:YeniAdana Stadı

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat - Svensson, Semih, Gravillon, Abdurrahim (Dk.80 Abdulsamet), Dorukhan (Dk.60 Tayfun), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Nani (Dk.80 İzzet), Niang (Dk. 64 Yusuf Barasi)

        BEŞİKTAŞ: Mert (Dk.30 Ersin) - Rosier (Dk. 65 Onur), Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih (Dk. 85 Zaynutdinov), Ghezzal (Dk.65 Muleka), Chamberlain (Dk. 46 Rashica), Cenk, Aboubakar

        GOLLER: Dk. 8 Belhanda, Dk. 17 Niang, Dk. 59 Emre Akbaba, Dk. 75 Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor), Dk.79 Aboubakar, Dk.89 Rashica (Beşiktaş)

        SARI KARTLAR:  Emre, Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor), Necip (Beşiktaş)

        Süper Lig´de 3´üncü haftanın erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş´ı 4-2 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

        6´ncı dakikada Adana Demirspor´un kontra atağında Emre topu hızla rakip yarı alanına taşıdı ve pasını Belhanda´ya verdi. Belhanda sağdan ceza sahasına ilerleyen Yusuf´u gördü. Yusuf rakibini çalımladıktan sonra çaprazdan şutunu attı. Top az farkla dışarı gitti.

        8´inci dakikada Adana Demirspor atağında gelen pasla ceza sahasına uzak noktada topla buluşan Belhanda, rakibinden sıyrıldıktan sonra çerçeveyi görür görmez şutunu attı. Meşin yuvarlak yerden sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0

        10´uncu dakikada Beşiktaş´ın sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Ghezzal ceza sahasına ortaladı. Topu önünde bulan Colley´in vuruşunda meşin yuvarlak Vedat´ta kaldı.

        17´nci dakikada Adana Demirspor´un kendi yarı sahasında kazandığı serbest vuruşta Semih, uzun bir pasla rakip ceza sahasına yaklaşan Niang´ı gördü. Topu kontrol eden ve bekletmeden şutunu atan Niang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

        30´uncu dakikada Beşiktaş´ın atağında soldan derine inen Cenk´in ortasında Salih´in kafa vuruşunda Semih topu kafayla çizgiden çıkararak golü önledi.

        45+1´inci dakikada Beşiktaş´ın atağında rakip ceza sahasının sağında topla buluşan Masuaku´nın ortasında topa vuran Cenk, çerçeveyi bulamadı.

        Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0´lık üstünlüğüyle son buldu.

        59´uncu dakikada Adana Demirspor´un soldan kazandığı köşe vuruşunda Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yaptı. Nani'nin kafayla arkaya aşırttığı topu, Emre Akbaba kafayla ağlara gönderdi: 3-0.

        69´uncu dakikada Beşiktaş´ın sağdan kazandığı köşe vuruşunda Hadziahmetovic ortasını yaptı. İyi yükselen Cenk´in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.

        74´üncü dakikada orta sahada Beşiktaş´ın atağını kesen Adana Demirspor soldan Yusuf Erdoğan´la atağa kalktı. Yusuf ceza sahasına yaklaşırken araya kaçan Yusuf Sarı´yı gördü. Yusuf Sarı´nın müsait pozisyonda attığı şutta top Ersin´den döndü.

        75´inci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topla çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan,  sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

        79´uncu dakikada Adana Demirspor´da kaleci Vedat topu uzaklaştırmak isterken araya giren Aboubakar, bekletmeden topu kalecinin üzerinden aşırarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

        89´uncu dakikada Beşiktaş´ın atağında sol kanatta topla buluşan Cenk, pasını Rashica´ya verdi. Rashica´nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.

        90+5´inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip, şutunu çekti. Top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        Karşılaşma Adana Demirspor´un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. 

        FOTOĞRAFLAR: Anıl ATAR - Gökhan KESKİNCİ / ADANA,

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