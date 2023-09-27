Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından

        Süper Lig'de 3´üncü haftanın erteleme maçında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş´ı 4-2 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 23:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de 3´üncü haftanın erteleme maçında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş´ı 4-2 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, alınan sonuç için takımına kızgın olduğunu belirterek, "4 gollük bir mağlubiyet bizim adımıza utanç verici. Ne olursa olsun daha etkili oynayabilirdik. Rakibini direncini kıramadık. Rakibin kontralarına cevap veremedik. Bizim için kötü bir akşamdı. Sahaya kazanma hırsıyla çıktık ama iki deplasman maçında da yumuşak kaldık. Aynı hataları yaptık. Aynı pozisyonlardan golü yedik. Oyun disiplininden kopmalar ve bireysellikler vardı. Değerlendirmeleri yapacağız. Beklentilerim karşılık bulmadı. Bu bizim futbolumuz değildi. Taraftarların kaybedince tepki vermesi normal. Fakat bu tür konuşmalar kulübe zarar verir. Bizim oyuncularımızın yönetimden beklentisi yok çünkü her şey yapılıyor. Bu konulara girmem doğru olmaz. Sonuç olarak 6 maçta 8 puan kaybı bizim için doğru değil. `Her şey bitti´ diye düşünmek yerine `Ayağa nasıl kalkarız?´ düşüncesinde olmak önemli. Pes etmek yok. Oyuncularım zaten iyi oynamazlarsa bunun zararını yönetim değil ben çekerim" dedi.

        PATRICK KLUIVERT: KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise geçen hafta Kasımpaşa maçı nedeniyle ağızlarında acı bir tat kaldığını söyleyerek, "Bu maçta kadromuz farklıydı ama sahaya çıkan herkes yüreğini ortaya koydu. Kazandığımız için çok mutluyuz. 4-0`ı korumak isterdik ama olmadı. Yine de çok mutluyuz. Adana halkı için özel bir galibiyet oldu. İzzet´e ayrı parantez açmak isterim. Oyuna alabilmek ve gösterdiği performans beni çok mutlu etti. Ben de onun gibi gençken şanslarımı değerlendirmek için çabalıyordum. Kolay bir deplasman olmadığımızı yine gösterdik. Taraftarlarımızla çıktığımız maçlarda rakiplerimizin buradan istediklerini kolayca alamazlar" diye konuştu.

        Kluivert ayrıca Belhanda´nın maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sağ gözünün net görmediğini ve tedbir amaçlı geceyi hastanede geçireceğini belirtti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş´in açıklaması

        -Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert´ın açıklaması

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Can ÇELİK-Anıl ATAR

        2023-09-27 23:23:10

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Belhanda'nın son durumu
        Belhanda'nın son durumu
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        TFF'den zemin açıklaması!
        TFF'den zemin açıklaması!
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Adana Demirspor - Beşiktaş: 4-2
        Adana Demirspor - Beşiktaş: 4-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Adana'da elektrik direğinden düşen kişi öldü
        Adana'da elektrik direğinden düşen kişi öldü
        Adana Demirspor-Beşiktaş maçından notlar
        Adana Demirspor-Beşiktaş maçından notlar
        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
        Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı