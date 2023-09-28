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        Kaldırımdaki yayaya çarparak ağır yaraladı; vatandaşlar darbetti

        ADANA'dakavşakta kontrolden çıkan otomobil, önce sinyalizasyon direğine ardından kaldırımda bulunan Faruk Karaevli'ye (36) çarptı. Karaevli ağır yaralanırken, ismi öğrenilemeyen sürücü ise çevrede toplanan vatandaşlarca darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 02:06 Güncelleme: 28.09.2023 - 02:10
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        Kaldırımdaki yayaya çarparak ağır yaraladı; vatandaşlar darbetti
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        ADANA'dakavşakta kontrolden çıkan otomobil, önce sinyalizasyon direğine ardından kaldırımda bulunan Faruk Karaevli'ye (36) çarptı. Karaevli ağır yaralanırken, ismi öğrenilemeyen sürücü ise çevrede toplanan vatandaşlarca darbedildi.

        Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AOK 508 plakalı otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği dönerli kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaldırıma çıktı. Sinyalizasyon direğini deviren otomobil, ardından kaldırımda bulunan Faruk Karaevli'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaevli ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

        Kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar ile otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında polise ve vatandaşlara hakaret ettiği öne sürülen sürücü, çevrede toplanan kalabalık tarafından darbedildi. Polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Sürücü, olayın ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ

        Bu arada hastaneye kalbi durmuş şekilde getirilen Karaevli ise doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilen Karaevli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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