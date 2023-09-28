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        Nişanlısının babası tarafından öldürüldü

         ADANA'nınCeyhanilçesinde Sedat Yüksel ile nişanlısının babası M.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi K.K. ile kardeşi Y.K. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 04:17 Güncelleme: 28.09.2023 - 04:20
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        Nişanlısının babası tarafından öldürüldü
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         ADANA'nınCeyhanilçesinde Sedat Yüksel ile nişanlısının babası M.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi K.K. ile kardeşi Y.K. gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Yüksel, iddiaya göre evlerinin önüne gittiği nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Kızının nişanlısına öfkelenen M.K., bu sırada evden aldığı av tüfeği ile Yüksel'e ateş açtı. Yüksel'in de tabancayla karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada Yüksel, saçmaların isabet etmesiyle karnından ve başından vuruldu. Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi´ne götürülen Yüksel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri cinayet şüphelisi M.K. ile kardeşi Y.K.'yı gözaltına altına alırken, silahlı kavgada kullanılan av tüfeği ile tabancaya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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