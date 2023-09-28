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        Adana´da `torbacı´ operasyonuna 3 tutuklama

        ADANA´dauyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:55
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        Adana´da `torbacı´ operasyonuna 3 tutuklama
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        ADANA´dauyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde satış yaptıkları belirlenen Serdar A. (44), Erdihan T. (32) ile Kemal Ç.´nin (43), adreslerine 25 Eylül'de baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 859,65 gram bonzai, 30,55 gram esrar, 0,52 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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