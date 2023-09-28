Adana´da `torbacı´ operasyonuna 3 tutuklama

ADANA´dauyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde satış yaptıkları belirlenen Serdar A. (44), Erdihan T. (32) ile Kemal Ç.´nin (43), adreslerine 25 Eylül'de baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 859,65 gram bonzai, 30,55 gram esrar, 0,52 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.