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        Uluslararası Adana Lezzet Festivali´ne 1 milyon kişi bekleniyor

        ADANA'dabu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Lezzet Festivali´nin hazırlıkları tamamlandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, geçen yıl 670 bin kişinin katıldığı festivalle ilgili, "Bu sene 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz çünkü deneyimleyecek, tadacak çok güzel şeyler var. Geri sayım başladı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:10
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        Uluslararası Adana Lezzet Festivali´ne 1 milyon kişi bekleniyor
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        ADANA'dabu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Lezzet Festivali´nin hazırlıkları tamamlandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, geçen yıl 670 bin kişinin katıldığı festivalle ilgili, "Bu sene 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz çünkü deneyimleyecek, tadacak çok güzel şeyler var. Geri sayım başladı" dedi.

        Tarım ve gastronomi kültürüyle öne çıkan Çukurova´da bu yıl 7´ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali´nin hazırlıkları tamamlandı. 6-7-8 Ekim tarihlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park´ta yapılacak festivalde, lezzetlerin yanı sıra sayısız etkinlik de katılımcıları bekliyor olacak. Festivale sayılı günler kala son hazırlıkları yerinde inceleyen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti´nin 100´üncü yılında Cumhuriyet´e ilham veren Adana´da bu festivalin büyük bir coşkuyla kutlanacağını söyleyen Vali Köşger, 180 dönüm arazide 200´ü aşkın firma ve kuruluşun stant açacağını söyledi.

        `MUTFAĞIN SANATA DÖNÜŞTÜĞÜ ŞÖLEN´

        Adana´nın gastronomi alanında ülkeye büyük katkı verdiğini belirten Vali Köşger, "Adana bir gastronomi, lezzet ve tarım şehri. Burada yetişen lezzetli ürünlerin, aynı zamanda soframıza en güzel şekilde sunulduğu bir şehir. Çok yönlü, çok derinlikli bir mutfak kültürü var. Adana´da 365 günün her anı lezzet festivali aslında ama bunun bir şölen havasında, bütün lezzetlerin buluştuğu büyük coşkuyla tadıldığı, uluslararası şeflerin katıldığı, çeşitli etkinliklerin yapıldığı, mutfağın bir sanata dönüştüğü şöleni gerçekleştireceğiz. Festivale geçen yıl 670 bin vatandaşımız katılmıştı. Bu sene ise 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Herkesi buradan davet ediyoruz çünkü deneyimleyecek, tadacak çok güzel şeyler var. Geri sayım başladı. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

        Öte yandan geçen yıl festivalde 261 ton et, 196 bin 800 litre de şalgam suyu tüketilmişti.

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