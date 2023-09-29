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        Adana'da iki mahallede orman yangını

        ADANA'nınKozan ilçesinde iki mahallede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:35
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        Adana'da iki mahallede orman yangını
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        ADANA'nınKozan ilçesinde iki mahallede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kozan ilçesine bağlı kırsal Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlara 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 müdahale aracı ve 85 personelle müdahale edildi. Kuyubeli'ndeki yangın söndürüldü. Gökgöz Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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