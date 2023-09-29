Adana'da, iki belediyeye rüşvet operasyonu: 58 gözaltı (4)

GÖZALTISAYISI60'A YÜKSELDİ

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik yürütülen rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli daha gözaltına alındı, böylece gözaltı sayısı 60'a yükseldi. Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulandı.

Adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.