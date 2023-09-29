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        Adana'da, iki belediyeye rüşvet operasyonu: 58 gözaltı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:30
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        Adana'da, iki belediyeye rüşvet operasyonu: 58 gözaltı (4)
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        GÖZALTISAYISI60'A YÜKSELDİ

        Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik yürütülen rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli daha gözaltına alındı, böylece gözaltı sayısı 60'a yükseldi. Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulandı.

        Adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari 1 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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