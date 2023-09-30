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        Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        ADANA´daFETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve meslekten ihraç edilen polis memuru İsmet Özer (54), başka bir şehre kaçarken otomobilde yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Özer, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:05
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        Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        ADANA´daFETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve meslekten ihraç edilen polis memuru İsmet Özer (54), başka bir şehre kaçarken otomobilde yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Özer, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç polis memuru İsmet Özer´in yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün, bulunduğu yerden başka bir şehre kaçma hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, Çukurova ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Adresinde bulunmayan Özer, otoyola giriş yaptığı sırada otomobilinin içinde yakalandı. Özer´in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özer, önce adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.

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