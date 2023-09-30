Kafede otururken tabancayla sırtından vurulduğu anlar kamerada

ADANA´daİsmet T. (19), kafede arkadaşlarıyla oturan Oğuz Efe'yi (23) sırtından tabancayla vurup kaçtı. Şüpheli, kısa sürede yakalanırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz Efe, sohbet sırasında içeri giren İsmet T. tarafından sırtından tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Saldırı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı silahla Oğuz Efe´yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü.

İsmet T.'nin, Oğuz Efe'yi neden vurduğu, polis soruşturmasının ardından belli olacak.