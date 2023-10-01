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        Arkadaşına kafede otururken kurşun yağdıran şüpheli: Daha önce tartışmamız oldu

        ADANA´dakafede arkadaşlarıyla oturan Oğuz Efe'yi (23) sırtından tabancayla vurup yaralayan  İsmet Tulukçu (19), tutuklandı. Tulukçu´nun ifadesinde "Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 10:09 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:10
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        Arkadaşına kafede otururken kurşun yağdıran şüpheli: Daha önce tartışmamız oldu
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        ADANA´dakafede arkadaşlarıyla oturan Oğuz Efe'yi (23) sırtından tabancayla vurup yaralayan  İsmet Tulukçu (19), tutuklandı. Tulukçu´nun ifadesinde "Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti" dediği öğrenildi.

        Olay, 29 Eylül saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz Efe, sohbet sırasında içeri giren İsmet Tulukçu tarafından sırtından tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Efe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Saldırı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülen Tulukçu, ardından adliyeye sevk edildi. Tulukçu ifadesinde, "Daha önce bir tartışmamız oldu. O tartışmada bana küfretti" dediği öğrenildi. Tulukçu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yaralanan Oğuz Efe´nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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