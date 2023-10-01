Adana Demirspor - Alanyaspor: 4-0
STAT:YeniAdana Stadı
HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, İlker Takpak
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç- Svensson, Gravillion, Semih, Yusuf Erdoğan (Dk.82 Abdurrahim), Stambouli (Dk.61 Dorukhan), Emre, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk.72 Tayfun), Nani (Dk.73 Zeneli) , Balotelli (Dk.60 Niang)
ALANYASPOR: Yusuf- Augosto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk.81 Johan Fer), Janvier, Efecan (Dk.62 Carlos Ferreira), Novais (Dk.70 Anderson Silva), Oğuz (Dk.62 Hadergjonaj), Cordova (Dk.81 Sisto)
GOLLER: Dk.30 - Dk. 47 Balotelli, Dk.71 Belhanda, Dk.87 Tayfun (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Ertaç, Niang (Adana Demirspor), Augosto, Novais, Carlos Eduardo (Alanyaspor)
Süper Lig´de 7´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor´u 4-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.
14´üncü dakikada Efecan'ın ceza sahasına yaptığı ortada top Cordova'ya geldi. Cordova'nın arka direkteki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
15´inci dakikada sol kanattan Belhanda´nın kullandığı kornerde Balotelli kafa vuruşu yaptı. Balotelli´nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
27´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf Sarı´nın sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kaleci Yusuf Karagöz´de kaldı.
30´uncu dakikada Adana Demirspor´un atağında Yusuf Sarı´nın ortasına kafa vuruşu yapan Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0´lık üstünlüğüyle son buldu.
47´nci dakikada Adana Demirspor´da sağ kanattan atak geliştiren Yusuf Sarı, rakibini çalımlayarak pasını Balotelli´ye gönderdi. Balotelli´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
55´inci dakikada Alanyaspor´un atağında Augosto´nun ceza sahası içerisine gönderdiği topu, savunma uzaklaştırdı.
71´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf Sarı, sağ kanattan topu taşıdı. Yusuf Sarı daha sonra pasını ceza sahası içerisindeki Belhanda´ya gönderdi. Belhanda´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
81´inci dakikada Adana Demirspor´da Yusuf Erdoğan sol kanattan topu sürerek ceza sahası içerisindeki Yusuf Sarı´ya pasını gönderdi. Yusuf Sarı´nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
87'nci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde karambolde topla buluşan Tayfun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0
Karşılaşma Adana Demirspor´un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI
2023-10-01 21:02:34