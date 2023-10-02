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        4 metreden terasa düştü, itfaiye vinç yardımıyla kurtardı

        ADANA'daiş yerinin penceresinden 4 metre yükseklikten birinci kat terasına düşüp, mahsur kalan Vedat D., itfaiye ekibi tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 03:33 Güncelleme: 02.10.2023 - 03:35
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        4 metreden terasa düştü, itfaiye vinç yardımıyla kurtardı
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        ADANA'daiş yerinin penceresinden 4 metre yükseklikten birinci kat terasına düşüp, mahsur kalan Vedat D., itfaiye ekibi tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı iş merkezinin 2 katında iş yerinde bulunan Vedat D., henüz bilinmeyen nedenle pencereden, 4 metre yükseklikten terasa düştü. Birinci kat terasına düşüp, mahsur kalan Vedat D.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sedyeye alınan Vedat D., itfaiye aracının vinciyle aşağı indirilip, sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Vedat D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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