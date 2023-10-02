Adana'da gümrük kaçağı 30 milyon makaron ele geçirildi ADANA'dapolisinbir evin deposuna yaptığı baskında gümrük kaçağı 30 milyon 80 bin makaron ele geçirildi.

ADANA'dapolisinbir evin deposuna yaptığı baskında gümrük kaçağı 30 milyon 80 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir evin deposunda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. KOM ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, 30 milyon 80 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda makaronları temin eden Serdar Çelik, gözaltına alınıp emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.