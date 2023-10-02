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        Adana'da, uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 tutuklama

        ADANA'da,takibe alınan uyuşturucu satıcısı Cemil Ö. (39) ile evine gelen Ömer Cem Ç. (36) ve Betül Ö. (20), alışveriş sırasında suçüstü yakalandı. Aramalarda çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken, Cemil Ö. ile Ömer Cem Ç. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:10
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        Adana'da, uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 tutuklama
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        ADANA'da,takibe alınan uyuşturucu satıcısı Cemil Ö. (39) ile evine gelen Ömer Cem Ç. (36) ve Betül Ö. (20), alışveriş sırasında suçüstü yakalandı. Aramalarda çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken, Cemil Ö. ile Ömer Cem Ç. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Cemil Ö.'nün, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekip, otomobille Cemil Ö.'nün yanına gelen Ömer Cem Ç. ile Betül Ö.'nün eve girdiğini tespit etti. Ekipler, uyuşturucu ticareti sırasında şüphelilere suçüstü yaptı. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve şüphelilerin otomobilindeki aramalarda 22,17 gram eroin, 14,66 gram metamfetamin, 4,59 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 1,54 gram kokain, 1,41 gram bonzai, 3 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 440 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Ö. ile Ömer Cem Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, Betül Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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