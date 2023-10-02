Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İş yeri önünde uygulama yapan polise saldırıda 2 tutuklama

        ADANA´dabulvardaki iş yerlerinin yakınında uygulama yapan polis ekipleriyle tartışıp, çıkan arbedede tekme ve yumruklarla saldıran restoran sahibi Yıldıray Yalçın (37), kardeşi ve 3 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilierden Yıldıray Yalçın ve çalışanlardan 1'i tutuklandı, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yeri önünde uygulama yapan polise saldırıda 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´dabulvardaki iş yerlerinin yakınında uygulama yapan polis ekipleriyle tartışıp, çıkan arbedede tekme ve yumruklarla saldıran restoran sahibi Yıldıray Yalçın (37), kardeşi ve 3 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilierden Yıldıray Yalçın ve çalışanlardan 1'i tutuklandı, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, 22 Eylül akşamı Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde meydana geldi. Polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı´nda uygulama yaptı. Bulvarda bulunan restoran sahibi Yıldıray Yalçın ile çalışanları, iş yerinin önünde uygulama yapılması nedeniyle polise tepki gösterdi. Çıkan arbedede Yıldıray Yalçın, kardeşi Taner Y., (35), çalışanlar Yunus Tavlar (35), Ulaş C. (24) ile İbrahim Ö. (32), polise tekme ve yumruklarla saldırdı. Biber gazıyla müdahale eden polis, kalabalığı dağıttı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yıldıray Yalçın ile Yunus Tavlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da, uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 tutuklama
        Adana'da, uyuşturucu alışverişine suçüstü: 2 tutuklama
        Adana'da uygulama yapan polislere karşı çıkan 2 kişi tutuklandı
        Adana'da uygulama yapan polislere karşı çıkan 2 kişi tutuklandı
        Adana'da gümrük kaçağı 30 milyon makaron ele geçirildi
        Adana'da gümrük kaçağı 30 milyon makaron ele geçirildi
        Adana'da kaçak 30 milyon 80 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da kaçak 30 milyon 80 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan sanığa 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası